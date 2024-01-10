Eyüpsultan'da Plastik Malzemelerinin Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı
Eyüpsultan'da bulunan bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
Eyüpsultan'da plastik malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pirinççi Mahallesi'ndeki tek katlı plastik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.