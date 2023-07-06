Eyüpsultan'da Patlayan Borudan Fışkıran Sular Cipin Hasar Görmesine Neden Oldu

Eyüpsultan'da patlayan borudan fışkıran sular, trafik ışıklarında bekleyen cipin hasar görmesine neden oldu.

Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde 34 GTV plakalı aracıyla ilerleyen Faruk Seyithanoğlu, trafik lambasında kırmızı ışık yanınca beklemeye başladı.

Bu sırada yolun altından geçen su borusu patladı. Seyithanoğlu, fışkıran sular nedeniyle aracı birden havalanınca büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücünün geriye aldığı aracın ön kısmı büyük çapta hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metrelerce yukarıya fışkıran suyu keserek, arızaya müdahale etti. Ekiplerin tamir çalışmaları sürerken, olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Faruk Seyithanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ışıklarda beklerken birden alttan gelen sesleri duyduğunu söyledi.

Ardından aracın ön tarafının sallanmaya başladığını anlatan Seyithanoğlu, "Su fışkırmaya başladı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese taktım, kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı bayağı hasar aldı. Sonra arabayı suyun gelmeyeceği yere çektim. İSKİ'den arkadaşlar gelip suyu kestiler." diye konuştu.