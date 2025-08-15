Eyüpsultan'da Otoyol Kenarında Yangın Söndürüldü

Tem otoyolu Hasdal mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eyüpsultan'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM otoyolu, Hasdal mevkisinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
