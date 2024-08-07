Üye Girişi
Haberler

Eyüpsultan'da Otopark Kazası: Otomobil Duvara Çarptı ve Devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da bir binanın otoparkına girmeye çalışan bir otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı ve devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralanırken, arka koltukta bulunan bir kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

Emniyettepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binanın otoparkına girmeye çalışan 34 CZD 049 plakalı otomobil, sürücüsü S.Ç'nin fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otomobilin arka koltuğunda yer alan ve şoka giren kadın ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Şoka giren kadın ve kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yardım için olay yerine geldiğini söyleyen Aynur Kaya, "Biz sesi duyunca yardıma koştuk. Sürücü çıkıyordu. Komşumuzun kızı da arabadaydı. Onun için de itfaiye ve ambulans çağırdık. İtfaiye çıkardı. Şoktaydılar. Frene basayım derken gaza basmış. Kaydırmış ve takla atmış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan İtfaiye Otomobil Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

 Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title