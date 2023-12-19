Eyüpsultan'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Eyüpsultan'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki Odayeri mevkiinde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile tır çarpıştı.
Araçlardaki 6 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.