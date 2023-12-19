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Eyüpsultan'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

19 Aralık 2023 12:26 Güncelleme: 12:28 Abone Ol

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.