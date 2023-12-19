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Eyüpsultan'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Eyüpsultan'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki Odayeri mevkiinde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile tır çarpıştı.

Araçlardaki 6 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan Jandarma Marmara İstanbul Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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