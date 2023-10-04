EYÜPSULTAN'da Otomobilin Hayalet Ekranı Çalınmaya Çalışıldı

EYÜPSULTAN'da park halindeki otomobilin hayalet ekranını çalmaya çalışan şüpheliler, alarm çalınca olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin, otomobilin hayalet ekranını çalmaya çalıştığı ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde bir sokakta geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Beyaz bir otomobil ile sokağa giren hırsızlar, park halindeki bir otomobili gözlerine kestirip otomobilin yanında yanaştı.

Yüzü maskeli bir kişi otomobilin hayalet ekranını el feneri ile kontrol etti. Şüpheli, kontrol ettikten sonra geldiği otomobile bindi. Hayalet ekranı çalmaya karar veren kişi, bir süre sonra tekrar aşağıya indi. Şüpheli, otomobilin camını açmaya çalışırken alarm çalmaya başladı. Yüzü maskeli kişi paniğe kapılıp geldiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin, otomobilin hayalet ekranını çalmaya çalıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.