Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu Güncel Haberler Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu, araç sürücüsü yaralandı. Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu, araç sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Yolu Göktürk mevkisinde sabah saatlerinde başıboş at aniden yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen 34 DJ 3384 plakalı otomobil ata çarptı. Atın telef olduğu kazada ismi öğrenilemeyen kadın sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilde ağır hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, atın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Havalimanı Eyüpsultan Tragger Güncel Haberler

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