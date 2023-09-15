Eyüpsultan'da Otomobile Çarpan Kamyonun Damacanaları Trafiği Aksattı

Eyüpsultan'da TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü girişinde meydana gelen kazada, otomobile çarpan kamyonun kasasındaki su dolu damacanalar yola savruldu. Kazanın etkisiyle yolun Edirne istikametindeki trafik bir süre durduruldu. Polis ve Karayolları ekipleri olay yerine çağrıldı ve yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü.