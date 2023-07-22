Eyüpsultan'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

EYÜPSULTAN'da seyir halindeki otomobil, aynı istikamette seyreden hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 ULV 57 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 47 LH 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kadın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.