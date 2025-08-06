Eyüpsultan'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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İstanbul Havalimanı Yolu'nda meydana gelen kazada, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı Yolu'nda sürücüleri henüz belirlenemeyen 43 ADF 681 plakalı otomobil ile 34 UHY 61 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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