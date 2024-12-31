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Eyüpsultan'da Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

Eyüpsultan'da Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı
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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan bir otomobil, karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Alibeyköy istikametine ilerleyen Abdullah Semih Aydın (22) idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, 34 TP 6011 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Aydın ile yanındaki Ceyda Öztürk (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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