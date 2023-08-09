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Eyüpsultan'da otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var

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Eyüpsultan'da otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EYÜPSULTAN'da otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. Otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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