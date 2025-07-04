Eyüpsultan'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

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5. Levent Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenemediği bildirildi.

Eyüpsultan'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

5. Levent Mahallesi'nde bulunan otluk alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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