Eyüpsultan'da Motosikletli Saldırganın Silahlı Saldırısı Güvenlik Kamerasında
Eyüpsultan'da bir motosikletli kişi, Nişancı Mahallesi'nde bir eve silahla ateş ederek kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Eyüpsultan'da motosikletli kişinin, bir eve silahla ateş edip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nişancı Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü 3 Kasım'da bir eve silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurşunların garaj kapısına isabet ettiğini belirledi.
Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, motosikletle geldiği evin önünde belinden çıkardığı silahla garaj kapısına ateş ettiği ve ardından uzaklaştığı görüldü.
Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel