Eyüpsultan'da motosikletli 2 zanlının silahla vurduğu kadın yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da, yolda yürüyen bir kadın, motosikletli ve yüzü maskeli iki şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da, yolda yürüyen bir kadın, motosikletli ve yüzü maskeli iki şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen E.D, yüzü maskeli ve motosikletli iki zanlı tarafından silahla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddede motosikletle ilerleyen iki şüphelinin silahla ateş etmesi ve olay yerinden hızla kaçması yer aldı.