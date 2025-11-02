Haberler

Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Eyüpsultan'da bir motosiklet sürücüsü, önümde ilerleyen otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı.

EYÜPSULTAN'da, önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralının yardımına koşanlardan biri trafiği yönlendirirken biri de montuyla yaralıyı ambulans gelene kadar güneşten korudu.

Kaza, Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 otomobil yolda ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Cem Sert'in kullandığı motosiklet önünde ilerleyen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MONTLA GÜNEŞTEN KORUDU

Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşan vatandaşlardan biri trafiği yönlendirirken, biri de çıkardığı montuyla yaralıyı güneşten korudu.Yaralı kendisine yardım edenlerin eşliğinde ambulans beklendi. Ters yönden gelen sağlık ekipleri vatandaşların yardımıyla yaralıyı sedyeye alarak karşı yöne geçirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
