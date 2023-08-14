Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Eyüpsultan'da yola çıkan bir grup motosikletli grup üyelerinden Berkant Keskin, yolda ilerlerken önünde seyir halinde olan Murat Vermez' in kullandığı motosiklete çarptı. Kaza da Murat Vermez ile arkasında oturan Nazlı Yolcu hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları, kask kamerası tarafından kaydedilirken kazaya sebep olan motosikletli tutuklandı.

Olay, önceki gün Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup motosikletli Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıktı. Motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlerken önündeki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çapma sonucunda Murat Vermez ve Nazlı Yolcu yola savruldu. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri, Murat Vermez ve Nazlı Yolcu'ya yaptığı ilk müdahalede hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ise, kazayı yapan Berkant Keskin'in yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kask kameralarına yansıyan görüntülerde, Berkant Keskin'in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez'in motorunun yanına yaklaşıp çarptığı görülüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Berkant Keskin gözaltına alındı. Kazaya sebep olan motosiklet sürücüsü Berkant Keskin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL