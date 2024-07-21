Eyüpsultan'da mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi
Eyüpsultan'da mıcır yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan mıcır yola döküldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Eyüpsultan'da mıcır yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.
Göktürk Kemerburgaz ayrımı Hasdal istikametinde ilerleyen 34 NH 2207 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi.
Bu sırada kamyonun kasasında bulunan mıcır yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, kamyonun kaldırılması ve yola dökülen mıcırın temizlenmesinin ardından normale döndü.