EYÜPSULTAN'DA MEZARLIKTA EL FRENİNİ ÇEKMEDİĞİ OTOMOBİLİ AĞACA ÇARPARAK DEVRİLDİ - Haberler

EYÜPSULTAN'daki mezarlığa gelen kişinin el freninin çekmeyi unuttuğu otomobili, ağaca çarparak devrildi. Otomobili durdurmak için son anda araca binen sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Eyüpsultan, Yeni Alibeyköy Mezarlığı'nda sabah 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü bir yakınının mezarına dua etmek için geldi. Otomobilini mezarlığın içinde park eden sürücü el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Otomobilinin yokuş aşağı hareket ettiğini gören sürücü durdurmak için koşarak araca bindiği sırada otomobil ağaca çarparak yan yattı. Kaza sonrası sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kaza sonrası hafif şekilde yaralanan sürücüyü otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri de olay yerinden önlem aldı. İlk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası sürücünün oğlu olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Yan yatan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel