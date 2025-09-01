Eyüpsultan'da Mahalle Sakinlerinden İmar Planına İtiraz Eylemi

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, 1/1000'lik plan sonrası haklarının gasbedildiği iddiasıyla eylem yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, "rezerv yapı alanına hayır" yazılı dövizler taşıyarak belediye aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Cihan Yerdak, proje alanında mevcut durumda 500 bağımsız bölüm bulunduğunu belirterek, projeyle birlikte üretilecek 578 konutun yapım maliyetlerinin nasıl karşılanacağı ve hak sahiplerinden, verilecek konutlar karşılığında ne kadar bedel alınacağı gibi sorunların ortaya çıktığını söyledi.

Proje alanıyla ilgili yüklenici firmanın bulunması gibi sorunların da ortaya çıkacağını aktaran Yerdak, "Emsal değerinin gözden geçirilerek değiştirilmesi için bu tadilat planına itiraz etmekteyiz." dedi.

Yerdak, 25 Kasım 2024 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğünün "Çalışma alanında bulunan müdürlüğümüze ait parsellerin planlama alanında konut alanı olması tarafımızca önem arz etmektedir." görüşünü anımsatarak "Uygulama imar planı tadilatı incelendiğinde yüzde 43'lük kamu hizmet alanı ayrıldığı görülmektedir. Bu alan içerisinde 19 Mart 2005 onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olmayan yüzde 3'lük belediye hizmet alanı ayrıldığı görülmüştür. Yüzde 3'lük belediye hizmet alanı çok büyük bir alan olmamasına karşın 25 Kasım 2024 tarihli kurum görüşüne aykırı bir fonksiyon eklenmiştir. Bu sebepten dolayı bu tadilat planına itiraz etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yenilenecek bölgeye 3 bin 159 metrekare yeşil alan ayrıldığını aktaran Yerdak, yeşil alanların da artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yerdak, emsal artışının kullanılabilmesi için imar parsellerinin birleştirilmesi gerekeceğini, yollarla ayrılmış birbirinden kopuk imar parsellerinin birleştirilmesinin mümkün olmayacağını anlatarak, emsal artışı için her bir imar adasında ulaşılabilecek toplam metrekarelerde yetersizlik olabileceği için de tadilat planına itiraz ettiklerini kaydetti.