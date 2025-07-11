EYÜPSULTAN'da Lastik Deposunda Yangın Çıktı

EYÜPSULTAN'da Lastik Deposunda Yangın Çıktı
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Eyüpsultan'da bulunan bir lastik deposunda gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EYÜPSULTAN'da bir lastik deposunda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Ağaçlı Köy Yolunda bulunan lastik deposunda çıktı. Lastik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın sonrası lastik deposu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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