Eyüpsultan'da Lastik Deposunda Yangın

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Eyüpsultan'da bir lastik deposunda çıkan yangında yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda, depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken, bir evin çatısında hasar meydana geldi.

Eyüpsultan'da bir lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı Köy Yolu üzerinde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki bir evin çatısına sıçradı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çalışma sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangında, depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken, evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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