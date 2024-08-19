EYÜPSULTAN'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 5 Bin Lira Gasbedildi

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da 2 çocukla bir kuyumcuya giren silahlı şüpheli, 5 bin lira parayı gasbederek kaçtı. Şüpheli T.G, polis ekipleri tarafından yakalanırken olay anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 11 Temmuz Perşembe günü Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. T.G. isimli silahlı şüpheli 2 çocukla beraber gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanına girdi. Silahını çekip para isteyen T.G. 5 bin lirayı aldıktan sonra çocuklarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. T.G'nin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı şüphelinin 2 çocukla birlikte kuyumcuya girerek 5 bin lirayı gasp ettiği görüldü.