Eyüpsultan'da Kovalamaca Sonucu Bulunan Silahlarla İlgili Açıklama

Eyüpsultan'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araçtaki üç kişiyle polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonucunda şüphelilerin bıraktığı araçta çok sayıda otomatik silah ve maske bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Eyüpsultan'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araçtaki üç kişiyle polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca şüphelilerin kaza yaparak bıraktığı aracın bagajında çok sayıda otomatik silah ve maske bulunmuştu. Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, " Yapılan kontrolde; bir aracın kapıları açık vaziyette, arka bagaj camları kırık halde, sokak içerisinde terk vaziyette bulunduğu, aracın bagaj kısmında gözle görülür vaziyette 2 adet uzun namlulu silah ile 1 adet tabanca ile 2 adet maske olduğu görülmüş, araç ve suç unsurları muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Esma Sultan Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, 34 BEA 135 plakalı hafif ticari araçta bulunan şüpheli sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayınca polisler şüpheli aracın peşine düşmüş, polisler ekipleri ile yaşanan kovalamacada araçla kaçan şüphelilerin arkasından ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu kurşunlar aracın arka camına isabet ederken şüpheliler araçla Düğmeciler Mahallesi Esma Sultan Sokak'ta kaza yapmış, aracı sokak ortasında bırakana şüpheliler hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri aracı incelediklerinde aracın bagajında birden fazla maske ve çok sayıda otomatik silah bulmuştu. Tespit edilen silahlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınmış, inceleme yapılan araç ise detaylı incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyete götürülmüştü.

Konu ile ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, " 13.10.2023 tarihi saat 22.42 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; bir aracın kapıları açık vaziyette, arka bagaj camları kırık halde, sokak içerisinde terk vaziyette bulunduğu, aracın bagaj kısmında gözle görülür vaziyette 2 adet uzun namlulu silah ile 1 adet tabanca ile 2 adet maske olduğu görülmüş, araç ve suç unsurları muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL