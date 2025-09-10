Haberler

Eyüpsultan'da Konvoy Yaparak Yarışan 12 Sürücüye Cezalar Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da konvoy yaparak yarışan 12 sürücüye toplam 39 bin 831 lira idari para cezası uyguladı. Sürücülere ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir grup aracın TEM Kuzey Cebeci Tünel Çıkışı mevkisinde konvoy yaparak yarıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 39 bin 831 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, araç sürücülerine "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
