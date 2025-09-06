Eyüpsultan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Sürücüsünü Hayatından Etti
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak sürücüsünün ölümüne yol açtı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eyüpsultan'da, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkisinde Erkan Soytürk'ün kullandığı 34 FC 2466 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarptı.
Aracın motoru çarpmanın etkisiyle yerinden koparak yol kenarına fırladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yol ve çevre güvenliğini sağlayan polisin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel