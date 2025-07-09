Eyüpsultan'da Kontrol Kaybı Sonucu Kaza: 1 Yaralı
Eyüpsultan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, marketin önünde dinlenen bir kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Eyüpsultan'da, yokuş çıkan otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ticari araç ile marketin önünde oturan 1 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karadolap Mahallesi Gülistan Sokak'ta, 7 Temmuz'da, henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybederek, bir araca çarpıp kaldırıma yöneldi.
Çalıştığı marketin önünde dinlenen Birdal S'ye ve ardından internet santrali kutusuna çarpan otomobil durdu.
Kutunun arkasında park halindeki 2 araçta çarpmanın etkisiyle hasar oluşurken Birdal S. yaralandı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel