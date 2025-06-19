Eyüpsultan'da Kızına Şiddet Uygulayan Baba Gözaltına Alındı

Eyüpsultan'da Kızına Şiddet Uygulayan Baba Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da apartman girişinde kızına şiddet uygulayan Turgay T., güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EYÜPSULTAN'da, apartman girişinde kızına şiddet uygulayan Turgay T.(35), gözaltına alındı. Baba Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay T., apartmanın içinde kızına şiddet uyguladı. Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay T.'nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Turgay T.'yi dün gözaltına aldı.

Öte yandan, Turgay T.'nin şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı

Kamuoyunda infial yaratan görüntüler için düğmeye bastı
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.