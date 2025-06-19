Eyüpsultan'da Kızına Şiddet Uygulayan Baba Gözaltına Alındı

EYÜPSULTAN'da, apartman girişinde kızına şiddet uygulayan Turgay T.(35), gözaltına alındı. Baba Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay T., apartmanın içinde kızına şiddet uyguladı. Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay T.'nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Turgay T.'yi dün gözaltına aldı.

Öte yandan, Turgay T.'nin şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.