Eyüpsultan'da kız arkadaşını demir çubukla darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da kız arkadaşını apartmanın girişinde demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden M.K, 2 Şubat'ta apartmanın girişinde demir çubukla darbedildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.K'nin erkek arkadaşı T.O, olay yerinden kaçtı.

Polis merkezine başvuran M.K, önce kendisini darbettiği, bir süre sonra da tehdit ve hakarette bulunduğunu söylediği T.O'dan şikayetçi oldu.

Apartmandaki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli T.O'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.