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Eyüpsultan'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Eyüpsultan'ın Güzeltepe Mahallesi'nde bir kıraathaneye motosikletle gelen iki kişiden biri, içeri girerek 5 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 23 yaşındaki Desim Akgün ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan'da kıraathanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Güzeltepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kıraathaneye motosikletle gelen iki kişiden biri silahla içeri girerek 5 el ateş etti. Şüpheliler motosikletle kaçarken, kurşunların isabet ettiği Desim Akgün (23) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akgün, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Bu arada şüphelilerin kıraathaneye geldikleri anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin sokağa gelmeleri, kıraathaneye girmeleri ve olay yerinden kaçmaları yer alıyor. ???????

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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