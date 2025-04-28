Eyüpsultan'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü

EYÜPSULTAN'da kıraathanede oyun oynayan Desim Akgün (23), motosikletli ve kar maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından ve kollarından 5 kurşunla ağır yaralanan Akgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Akgün'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Akgün'ün poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kıraathaneye gelen Desim Akgün arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra motosikletle iş yerinin önüne gelen kar maskeli 2 şüpheliden biri içeriye girdi. Desim Akgün'e doğru yönelen şüpheli, silahla 5 el ateş edip kaçtı. Kıraathanede panik yaşanırken, başından ve kollarından vurulan Akgün, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Desim Akgün tedavi altına alındı.

5 KURŞUNLA VURULDU

Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Akgün'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ÖLENİN 8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öldürülen Desim Akgün'ün poliste, 'Dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçlarından önceden 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.