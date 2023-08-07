Eyüpsultan'da Kedilere Kezzap ve Asit Döken Şüpheliye Para Cezası

Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, yarın savcılığa çıkarılacak.