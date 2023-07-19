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Eyüpsultan'da kedilere asit saldırısı

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Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedilere asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Piyer Loti Mezarlığı'nda yapılan incelemede çok sayıda kedinin öldüğü veya yaralandığı tespit edildi. Şüphelinin gözaltına alındığı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

EYÜPSULTAN Merkez Mahallesi'nde kedileri üzerlerine asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kedilerin asitle yakıldığı iddiası üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Ekiplerinin Piyer Loti Mezarlığ'nda inceleme yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemede mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır" denildi. Bölgede güvenlik kamerasının olmadığının belirtildiği açıklamada, polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K.'nin gözaltına alınıp, Eyüpsultan Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüğü de vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Büro Piyer Loti Eyüpsultan Güncel Haberler

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