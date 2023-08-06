Eyüpsultan'da Kedilere Asit Döken Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kedilere asit dökerek zarar vermeye çalışan şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden gözaltına alınan şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pierre Loti Tepesi'ne mezarlık içerisinden çıkılan merdivenlerde kedilere kezzap döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri elinde kezzap olduğu iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etti. 3 kediyi kimyasal sıvıyla yaralayan M.Ö. isimli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltın alındı. M.Ö.'nün suçunu kabul ettiği, beslediği tavşan ve civcivleri yedikleri için kedilere zarar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin gösterdiği yerdeki kimyasal maddelere el koyarken, olayla ilgili incelemeye devam edildiği ifade edildi. - İSTANBUL