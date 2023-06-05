Eyüpsultan'da kaza sonrası sürücüler birbirine saldırdı

Hasarlı kaza yapan iki otomobil sürücüsü tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sürücülerden biri kavga sırasında aracından aldığı bıçakla, diğer sürücüyü yaralamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EYÜPSULTAN'da hasarlı kaza yapan iki otomobil sürücüsü tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sürücülerden biri kavga sırasında aracından aldığı bıçakla, diğer sürücüyü yaralamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Alibeyköy'de meydana geldi. İddialara göre, hasarlı kaza sonrasında araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavganın sırasında sürücülerden aracından bıçağı alarak diğer sürücüyü yaralamaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle bıçak sürücünün elinde alınarak kavga sonlandırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.