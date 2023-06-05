Eyüpsultan'da Kaza Sonrası Sürücüler Arasında Kavga Çıktı

Eyüpsultan'da hasarlı kaza yapan iki otomobil sürücüsü tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sürücülerden biri kavga sırasında aracından aldığı bıçakla, diğer sürücüyü yaralamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.