Eyüpsultan'da Kapıda Ödeme Dolandırıcılığı: Motokuryeler Siparişleri Beklerken Şaşkına Döndü

Eyüpsultan'da Kapıda Ödeme Dolandırıcılığı: Motokuryeler Siparişleri Beklerken Şaşkına Döndü
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Eyüpsultan'da bir kişi, kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda sahte yemek siparişi vererek motokuryeleri evin önünde bekletti. Siparişlerin sahte olduğunu anlayan kuryeler, durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

EYÜPSULTAN'da bir kişi, farklı restoran ve uygulamalardan kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmazk3n motokuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme almak için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Art arda siparişleri adrese getiren motokuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı. Siparişlerin sahte olduğunu anlayan kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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