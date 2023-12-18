Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı davasında savcılık mütalaasını açıkladı

İstanbul Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda tadilat yapmak için orada bulunan Talat Kaya'nın hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emirhan Örs ve Üveyiz Kınay ile tutuksuz sanık Emre Duran katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, Kaya'nın ailesi ile bazı müştekiler de hazır bulunduğu duruşmaya başka suçtan dolayı kaldığı Çanakkale'deki cezaevinden firar etmesi nedeniyle Doğan Gökdoğan'ın katılamadığı belirtildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Uzunyayla ve müşteki Ahmet Adanmış arasında husumet olduğunu belirtti.

Sanık Üveyiz Kınay'ın olay günü sanıklar Emirhan Örs ve Doğan Gökdoğan ile müşteki Adanmış'ı yaklaşık bir saat boyunca çalıntı araçla aradıkları kaydedilen mütalaada, Adanmış'ın arkadaşları müştekiler Muhammed Talha Aksakal ve kardeşi Ahmet Taha Aksakal'ı ziyarete gittiği kafeye Kınay tarafından uzun namlulu silahla 12 el ateş edildiği anlatıldı.

Mütalaada, taraflarla ilgisi olmayan, o sırada kafede perde takan maktul Talat Kaya'nın başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği, müştekiler Ahmet Taha Aksakal ile Adanmış'ın hayati tehlike geçirecek derecede yaralandıkları, müşteki Aksakal'ın havaya ateş etmesiyle sanıkların ateşe son verip olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

Sanık Kınay'ın aynı ortam içerisinde bulunan müştekilere yönelik hedef gözetmeden öldürücü nitelikte uzun namlulu silahla tüm şarjörü boşalttığı aktarılan mütalaada, Uzunyayla'nın saldırıyı azmettirdiği vurgulandı.

Mütalaada, sanıklar Üveyiz Kınay, Emirhan Örs ve söz konusu suçlara azmettiren Fatih Uzunyayla'nın "kasten öldürme" ve üç kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ve 27'şer yıldan 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Bu sanıkların üzerlerine atılı "mala zarar verme" suçu yönünden müştekilerin şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşme kararı verilmesi istenen mütalaada, sanık Kınay'ın ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Mütalaada, Doğan Gökdoğan ve Emre Duran'ın üzerlerine atılı suçlara ilişkin yeterli delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi istenirken sanık Uzunyayla'nın hükümle birlikte tutuklanması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan taraflar, savunma yapmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eyüpsultan'da 1 Haziran 2021'de yaşanan olay öncesinde, taraflar Ahmet Adanmış ve Fatih Uzunyayla arasında küfürleşme sonrasında husumet oluştuğu belirtiliyor.

Üveyiz Kınay'ın saldırıyı düzenlemesi için Uzunyayla tarafından azmettirildiği anlatılan iddianamede, olay günü sanık Kınay'ın çalıntı araçla kafeye uzun namlulu silahla 12 el ateş ettiği kaydediliyor.

Saldırı sırasında, taraflarla ilgisi olmayan Talat Kaya'nın tadilat yapılan kafenin perdelerini takarken başına isabet eden kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanık Üveyiz Kınay'ın "olası kastla kasten öldürme", iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 40 yıl 4 aydan 89 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, sanık Uzunyayla'nın "olası kastla kasten öldürme" ve iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarına azmettirdiği gerekçesiyle 39 yıldan 77 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, sanıklar Doğan Gökdoğan, Emirhan Örs ve Emre Duran'ın ise benzer suçlardan 11 yıl altışar aydan 38 yıl dokuzar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.