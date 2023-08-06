Eyüpsultan'da Kadını Bıçakla Tehdit Eden Şahsa 12 Yıl Hapis İstemi

Eyüpsultan'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen, daha önce birlikte yaşadığı kadını, evine girerek bıçakla tehdit eden Ahmet Ç. hakkında 12 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eyüpsultan'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen, daha önce birlikte yaşadığı kadını, evine girerek bıçakla tehdit eden Ahmet Ç. hakkında 12 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ahmet Ç. (43) ile müşteki Dilek A'nın (42) daha önce beraber yaşadıkları ve bir çocuklarının bulunduğu anlatılarak, çiftin 2022'de ayrılması üzerine aralarında husumet başladığı belirtildi.

Sanığın, Dilek A'ya karşı daha önceki eylemlerinden dolayı hakkında soruşturmalar bulunduğuna vurgu yapılan iddianamede, uzaklaştırma kararı verilen sanığın 5 Haziran'da Dilek A'nın ikametine giderek bıçakla tehditte bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, sanığın 12 Haziran'da uzaklaştırma kararı devam etmesine rağmen tekrar ikametine gittiği müştekiyi tehdit ettiği anlatılarak, geçmiş eylemleri de dikkate alındığında sanığın uzaklaştırma kararına rağmen müştekiyi güvenliğinden endişe duyacak şekilde takip edip huzursuzluk oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Ahmet Ç'nin "hakkında uzaklaştırma tedbiri bulunan ve ayrılık kararı verilen eşe karşı ısrarlı takip", "hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarından 3,5 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.