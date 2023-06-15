Eyüpsultan'da Kadına Tehdit ve Hakaret İddiasıyla Tutuklama

Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı kadını tehdit edip hakarette bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Haziran'da D.A. isimli kadın, birlikte yaşadığı A.Ç. tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli A.Ç'nin 5 Haziran'da mağdur kadının evinin önünde iki bıçakla dolaştığı, 12 Haziran'da da tehdit ve hakarette bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince 14 Haziran'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.