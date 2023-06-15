Üye Girişi
Haberler
Eyüpsultan'da Kadına Tehdit ve Hakaret İddiasıyla Tutuklama

Eyüpsultan'da Kadına Tehdit ve Hakaret İddiasıyla Tutuklama

Güncel Haberler

Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı kadını tehdit edip hakarette bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı kadını tehdit edip hakarette bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Haziran'da D.A. isimli kadın, birlikte yaşadığı A.Ç. tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli A.Ç'nin 5 Haziran'da mağdur kadının evinin önünde iki bıçakla dolaştığı, 12 Haziran'da da tehdit ve hakarette bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince 14 Haziran'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Eyüpsultan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title