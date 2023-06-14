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Eyüpsultan'da Kadına Bıçaklı Tehdit

Eyüpsultan'da Kadına Bıçaklı Tehdit

Güncel Haberler

Eyüpsultan'da bir şahıs dini nikahlı olduğu iddia edilen kadını evinin önünde bıçakla tehdit etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Eyüpsultan'da bir şahıs dini nikahlı olduğu iddia edilen kadını evinin önünde bıçakla tehdit etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 6 Haziran günü Eyüpsultan'da meydana geldi. A.Ç. isimli şahıs dini nikahlı olduğu ileri sürülen D.A. isimli kadının evinin önüne bıçakla giderek tehditler savurdu. İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, "Tehdit, Hakaret" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eyüpsultan Güncel Haberler

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