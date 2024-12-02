Eyüpsultan'da Kaçak Oyun Konsol Operasyonu: 50 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Eyüpsultan'da, tırda kaçak oyun konsollarının ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi görevlileri, teknik analizler sonucu yurt dışından kaçak yollarla getirilen oyun konsol setlerinin taşındığı bir tırı tespit etti.

Yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, tır dorsesinde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 3 bin 500 oyun konsolu, konsol kolları ve direksiyon setleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.