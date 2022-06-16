Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu İdris TİFTİKCİ / EYÜPSULTAN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı. İdris TİFTİKCİ / EYÜPSULTAN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar, kılıçlar ve telsizler ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da şüphelilerin örgütlü olarak uyuşturucu maddeleri okul önlerinde, parklarda, mahalle aralarında çocuklara ve gençlere sattığı tespit edildi. 7 ay süren takip sonunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere 6 ayrı adreste 322 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 350 gram eroin, 5 gram kokain, 78 gram metamfetamin, 899 gram esrar, 261 kök kenevir bitkisi, 32 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca şarjörü, 4 kurusıkı tabanca, 924 tabanca ve tüfeklere ait fişek, 5 el telsizi ile 2 kılıç ele geçirildi. Yakalanan 30 şüphelinin, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan Güncel Haberler

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