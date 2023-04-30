Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi sonucu 5 bina tahliye edildi

Eyüpsultan'da bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu çevrede bulunan 5 bina tedbir amacıyla tahliye edilerek, mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün İslambey Mahallesi Erdi ile İkinci Arı sokaklarının kesiştiği bölgede bulunan bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle alt bölümde bulunan bitişik iki binanın balkon ve duvarlarında hasar oluştu.

Eyüpsultan Belediyesinin zabıta ekipleri tarafından tedbir amacıyla toplam 5 bina boşaltılıp mühürlendi.

Tahliye edilen vatandaşlardan bazılarının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise belediye tarafından otele yerleştirildiği öğrenildi.

"Mühendislerin vereceği raporu bekliyoruz"

Boşaltılan binalardan birinde oturan vatandaşlardan Şevket Bulut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alt parsellerinde bulunan binanın istinat duvarının çöktüğünü belirtti.

Bulut, çöken duvarın altta bulunan binanın oda kısmına kadar girdiğini kaydederek, "Daha sonra da toprak kaymaları devam ediyor. Ona istinaden bütün bu sıradaki binaların hepsini tahliye ettiler. Çünkü oranın tekrardan güçlendirilmesi gerekecekmiş ama ona da mühendisler gelip karar verecekmiş. Kapılara mühür vurdular. Şu an için mühendislerin vereceği raporu bekliyoruz." diye konuştu.

Boşaltılan binalardaki risk durumu uzman ekiplerce yapılacak inceleme sonucunda belirlenecek.