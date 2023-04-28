Eyüpsultan'da İSKİ'nin isale hattı patladı: Tramvaylar mahsur kaldı

Eyüpsultan'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yolları su bastı, tramvaylar mahsur kaldı. T5 Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattındaki seferler ise Cibali-Devlet Hastanesi ve Cep Otogarı - Alibeyköy Merkez istasyonları arasında yapıldı.

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde saat 15.30 sıralarında yapılan çalışma sırasında İski'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı. Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kalırken, T5 Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında seferleri Cibali-Devlet Hastanesi ve Cep Otogarı - Alibeyköy Merkez istasyonları arasında yapıldı.

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"BİLE BİLE LADES OLDU"

Mağduriyet yaşadığını belirten esnaf Burak Çezik, "Burada yaklaşık 8-9 aydır çalışma yapılıyor. İşçiler, 'burada temiz su şebekesi var, eğer ona değersek bütün Alibeyköy'ü su basar' diyordu alay eder şekilde. Bile bile lades oldu. Vurdular kepçeyi ve patlattılar. Milli servetimiz olan suyu patlattılar. Şu an çok mağduruz" dedi. Öte yandan isale hattının patlamasıyla sular altında kalan yollar ve tramvaylar havadan görüntülendi.