Eyüpsultan'da İSKİ'nin isale hattı patladı: Tramvaylar mahsur kaldı

Eyüpsultan'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı, tramvaylar mahsur kaldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptığı açıklamada, onarım çalışmalarının başladığını ve zarar verenler hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.

Emin YEŞİL - Uğur ŞAHİN- İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı, tramvaylar mahsur kaldı.

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde saat 15.30 sıralarında yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı. Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.