Eyüpsultan'da İskele Devrildi: İşçiler Mahsur Kaldı

Eyüpsultan'da 32 katlı bir binanın 14. katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçilerin kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da 32 katlı binanın 14. katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Temmuz Pazartesi günü Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İki işçi, 32 katlı binanın 14. katında asma iskelede binanın dış cephesinde tadilat yapıyordu. Bu sırada iskele bilinmeyen bir nedenle devrildi. İki İşçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı. Merdivenin uzunluğu yeterli olmayınca çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirildi. İşçiler asma sepetten alınarak aşağı indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL