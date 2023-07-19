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Eyüpsultan'da İskele Devrildi: İşçiler Kurtarıldı

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Eyüpsultan'da 32 katlı bir binanın 14. katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesi sonucu mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EYÜPSULTAN'da 32 katlı binanın 14. Katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 17 Temmuz Pazartesi günü öğlen saatlerindeGüzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesinde bulunan 32 katlı binanın14. Katında meydana geldi. İki işçi asma iskelede binanın dış cephesinde tadilat yaptığı sırada bilinmeyen nedenle iskele devrildi. İki İşçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İşçiler cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı ancak merdivenin uzunluğu yeterli olmadı. Çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirilerek işçiler asma sepetten alınarak aşağı indirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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