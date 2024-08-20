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Eyüpsultan'da iş insanına silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

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Eyüpsultan'da bir iş insanı, E-5 Karayolu üzerinde motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler, güvenlik kameralarına takip anları ve silahı garaja saklama anlarıyla yansıdı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da iş insanı M.P.'nin içinde bulunduğu otomobil E-5 Karayolunda kurşun yağmuruna tutulmuştu. İş insanına silahlı saldırıda bulunan motosikletli 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin olay öncesinde M.P.'yi takip ettiği, olay sonrasında ise takipte kullandıkları motosikleti garaja park ettikleri, silahı da aynı garaja sakladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLET VE SİLAHI GARAJA SAKLADILAR

Olay, 2 Ağustos Cuma günü saat 09.20 sıralarında E-5 Karayolu Eyüpsultan mevkiinde yaşandı. İş yerine gitmek için evinden çıkan iş insanı M.P.'nin aracına motosikletli 2 şüpheli yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan şüpheli, iş insanının aracına kurşun yağdırdı. Araca 7 kurşun isabet ederken şüpheliler olayın ardından kaçtı. M.P. polisi arayarak yardım istedi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin işadamını evinden çıktığı andan itibaren motosikletle takip ettiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Polis plakasını belirlediği motosikleti takip etti. Şüphelilerin bir garaja girerek motosikleti park ettikleri, olayda kullandığı silahı da aynı garaja sakladıkları belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Davut D.'yi (26) Balıkesir'de üzerindeki 1 adet ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda diğer şüpheli Selami B. ise (39) Arnavutköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Davut D.'nin daha önceden poliste 31, Selami B.'nin ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi.

SALDIRININ SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Şüphelilerin polisteki ifadelerinde saldırıyı neden düzenlediklerine dair bilgi vermedikleri öğrenildi. Saldırıya uğrayan işadamı M.D.'nin ifadesinde ise, "Hiç düşmanım yok. Saldırı neden yapıldı bilmiyorum" dediği bilgisine ulaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Eyüpsultan Güvenlik Suç Polis Güncel Haberler

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