Eyüpsultan'da İmam Hatip Öğrencilerine Hanzala Hediyesi

Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), Filistin'de yaşanan katliama dikkati çekmek için ilçedeki imam hatip okullarına yeni başlayan öğrencilere, karikatürist Naci el-Ali'nin Filistinli çocukları temsil eden çizgi karakteri "Hanzala" baskılı kalemlik ve kırtasiye seti dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki 13 imam hatip okulunda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 1100 öğrenciye, içerisinde Hanzala baskılı kalemlik, kalem, okul silgisi, not defteri ve mezun öğrencilerin mektuplarından oluşan bir set hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, okulların açıldığı dün "Aramıza Hoşgeldin" başlıklı özel etkinlikle öğrencileri karşıladıklarını belirtti.

Soytürk, "Yarınların umudu yavrularımız, ilk kez imam hatip sıralarına oturdu. Onların bu heyecanına ortak olmak için daha önce bu sıralarda oturan ağabey ve ablaları olarak onlara küçük bir sürpriz yapmak istedik. Öğrencilerin aidiyet duygusunu ve imam hatip şuurunu pekiştirmek için bu pırıl pırıl gençlerimize küçük bir hediyemiz oldu." ifadesini kullandı.

Ahmet Soytürk, sene içinde de çeşitli etkinlik ve faaliyetleri imam hatip okullarıyla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.